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    Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Олимпийской, вдоль домов 3-35 (нечетная сторона улицы), вдоль полосы отвода железной дороги в городском округе Самара, к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара №57 от 08.09.2022 г.

    20.09.2022

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    Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Олимпийской, вдоль домов 3-35 (нечетная сторона улицы), вдоль полосы отвода железной дороги в городском округе Самара, к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара №57 от 08.09.2022 г. «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Олимпийской, вдоль домов 3-35 (нечетная сторона улицы), вдоль полосы отвода железной дороги в городском округе Самара». Том 1 «Проект межевания территории. Утверждаемая часть». Чертеж межевания территории.

    ТЭГИ:
    Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Олимпийской, вдоль домов 3-35 (нечетная сторона улицы), вдоль полосы отвода железной дороги в городском округе Самара, к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара №57 от 08.09.2022 г.

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