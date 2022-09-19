20.09.2022
571
Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Олимпийской, вдоль домов 3-35 (нечетная сторона улицы), вдоль полосы отвода железной дороги в городском округе Самара, к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара №57 от 08.09.2022 г. «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Олимпийской, вдоль домов 3-35 (нечетная сторона улицы), вдоль полосы отвода железной дороги в городском округе Самара». Том 1 «Проект межевания территории. Утверждаемая часть». Чертеж межевания территории.
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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