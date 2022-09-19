В Самаре продолжаются обучающие семинары в рамках проекта «Мой дом». Они предназначены для председателей советов МКД, ТСЖ и просто активных жителей. Проект инициирован губернатором Дмитрием Азаровым и направлен на повышение правовой грамотности граждан. Семинары проходят в формате группового обучения и индивидуальных консультаций. Во вторник такая встреча состоялась в администрации Советского района.

— На семинарах мы говорим о тех проблемах, которые в первую очередь волнуют жителей, — пояснила депутат губернской думы Вера Попова. — В прошлом году встречи касались работы старших по домам, взаимодействия с управляющими компаниями, изменений законов в сфере ЖКХ. Мы говорили о процедуре проведения общего собрания собственников, объясняли, как формируется размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества. Сейчас же углубились в другие темы. Это, например, федеральный и областной законы о тишине. Люди хотят знать, в каких случаях нужно обращаться в полицию, Роспотребнадзор, районную администрацию. Тем для обсуждения очень много, они формируются исходя из тех обращений, которые чаще всего поступают от жителей.

Один из популярнейших вопросов — работа с системой ГИС ЖКХ. В ней могут зарегистрироваться как старшие по домам, так и другие жители. Платформа содержит огромное количество полезной информации и дает возможность быстро получить ответы практически на любые вопросы, касающиеся ЖКХ. Однако большинство председателей домов — люди в возрасте, поэтому им бывает сложно пользоваться электронными сервисами. Задача таких семинаров — научить их.

— Подобные встречи проходят у нас раз в две недели, на них всегда бывает многолюдно, — рассказал первый заместитель главы Советского района Сергей Свирень. — В общей сложности на нашей территории 1166 многоквартирных домов. Необходимо донести максимально полную информацию до каждого, кому она интересна. Как показала практика, очень востребован формат «вопрос — ответ». Поэтому после заявленных тем мы даем разъяснения по всем проблемам, которые возникают у жителей.

Еще одной темой прошедшего семинара стала реализация программ по благоустройству. Активистам рассказали, как принять участие в этих проектах, правильно подать документы, а потом взять площадку на баланс и обслуживать ее.

Ирина Стукалова уже десять лет является председателем дома №29 по улице Запорожской. В этой девятиэтажке 144 квартиры. Благодаря неравнодушию жителей недавно двор был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом успешном опыте Ирина рассказала собравшимся.

— В целом люди сейчас стали более активными, — поделилась наблюдениями Стукалова. — Они хотят знать, сколько денег на счете дома, какие ремонтные работы планируется провести. Граждане активно регистрируются в системе ГИС ЖКХ, что мы, конечно, очень приветствуем. Это даст нам возможность быстро проводить общие собрания, принимать решения. Благодаря обучающим семинарам проекта «Мой дом» процесс проходит более легко, даже для людей, которые изначально с опаской относились к цифровым платформам.