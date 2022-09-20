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    В Самарской области рабочий был зажат двумя контейнерами

    20.09.2022

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    В Самарской области рабочий был зажат двумя контейнерами

    В Богатовском районе завели уголовное дело из-за травм, которые местный житель получил на работе, сообщает информационный портал sovainfo.

    Водитель буксировал контейнеры на площадке скважины возле населенного пункта Марьевка. Один из рабочих заметил, что силовой кабель зацепился, и прошел между контейнерами поправить его. Через миг один из контейнеров съехал и зажал мужчину. Рабочий получил множественные переломы. Позже медики оценили вред его здоровью как тяжкий.

    Продолжается выяснение всех подробностей происшествия.

    Фото: СУ СК РФ по Самарской области

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    В Самарской области рабочий был зажат двумя контейнерами

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