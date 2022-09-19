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    С трех топ-менеджеров «АктивКапитал Банка» взыскали долг в пять миллиардов рублей

    19.09.2022

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Экс-гендиректор самарского РКЦ «Прогресс» выйдет на свободу

    Финансовую организацию учредили в Самаре в 1994 году. Она лишилась лицензии весной 2018 года. Причиной стал вывод значительной части активов. Из-за этого банк не мог выполнять свои обязательства перед вкладчиками, а долг перед физлицами превысил 23 млрд рублей.

    Взыскать эту сумму было решено с топ-менеджеров банка. Общая сумма взыскания составила больше 1,5 млрд рублей. Но затем арбитражный суд Поволжского округа отменил это определение. Часть должников также освободили от взысканий.

    Однако в результате последнего рассмотрения с Дениса Чемириса в пользу банка взыскали 1,4 млрд рублей, с Виктора Хенкина – 1,8 млрд, с Алексея Кошарского — 1,9 млрд.

    ТЭГИ:
    С трех топ-менеджеров «АктивКапитал Банка» взыскали долг в пять миллиардов рублей

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