Финансовую организацию учредили в Самаре в 1994 году. Она лишилась лицензии весной 2018 года. Причиной стал вывод значительной части активов. Из-за этого банк не мог выполнять свои обязательства перед вкладчиками, а долг перед физлицами превысил 23 млрд рублей.

Взыскать эту сумму было решено с топ-менеджеров банка. Общая сумма взыскания составила больше 1,5 млрд рублей. Но затем арбитражный суд Поволжского округа отменил это определение. Часть должников также освободили от взысканий.

Однако в результате последнего рассмотрения с Дениса Чемириса в пользу банка взыскали 1,4 млрд рублей, с Виктора Хенкина – 1,8 млрд, с Алексея Кошарского — 1,9 млрд.