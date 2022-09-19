Ошибку допустили на табличке монумента, посвященного сельскому учителю, сообщает информационный портал ГТРК Самара.

После открытия памятника на табличке внизу были обнаружены достаточно грубые ошибки. На ней была написана цитата великого русского поэта Некрасова с ошибкой в его имени. Также имелась лишняя запятая в его цитате.

В районной администрации уже извинились перед местными жителями. Табличку уже демонтировали и готовят новую с изречением без досадных ошибок.

Фото: vk.com/Администрация Похвистневского района