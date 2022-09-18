Самарцам построят новую очередь набережной в течение следующих трех лет, сообщает информационный портал 63.ru.

По плану набережную начнут возводить в 2023 году. Окончательно все работы должны завершиться в 2025 году. Новая очередь набережной пройдет за пивзаводом и ГРЭС. Она будет состоять из трех частей (прибрежной, променадной и городской).

Помимо основной части на территории ГРЭС за бассейном ЦСК ВВС сделают амфитеатр с видовыми площадками. Ориентировочная стоимость нового инфраструктурного городского объекта составит 3,84 миллиарда рублей.