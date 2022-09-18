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    В Самаре назвали сроки строительства новой набережной

    18.09.2022

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре назвали сроки строительства новой набережной

    Самарцам построят новую очередь набережной в течение следующих трех лет, сообщает информационный портал 63.ru.

    По плану набережную начнут возводить в 2023 году. Окончательно все работы должны завершиться в 2025 году. Новая очередь набережной пройдет за пивзаводом и ГРЭС. Она будет состоять из трех частей (прибрежной, променадной и городской).

    Помимо основной части на территории ГРЭС за бассейном ЦСК ВВС сделают амфитеатр с видовыми площадками. Ориентировочная стоимость нового инфраструктурного городского объекта составит 3,84 миллиарда рублей.

    ТЭГИ:
    В Самаре назвали сроки строительства новой набережной

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