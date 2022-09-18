    Поиск

    «Крылья Советов» проиграли «Ростову»

    18.09.2022

    545

    Автор:

    "Крылья Советов" проиграли "Ростову"

    В десятом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону встречались с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.

    Футболисты «Ростова» первыми открыли счет уже на первой минуте встречи. С передачи Алексея Миронова гол забил Хорен Байрамян – 1:0. Через 11 минут самарской команде удалось отыграться. Сергей Пиняев красивым техничным ударом направил мяч в дальнюю девятку ворот соперника.

    Во втором тайме на 65 минуте матча за попадание мяча в руку Гленну Бейлу волжанам был назначен пенальти. Дмитрий Полоз пробил и вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев почти сделал сейв, но все же пропустил. В итоге самарская команда проиграла «Ростову» со счетом 2:1.

    Следующий матч «Крылья Советов» сыграют в рамках третьего тура группового этапа Кубка России в Воронеже против местного «Факела». Игра пройдет в четверг, 29 сентября, в 18:30.

    Фото: сайт «Крыльев Советов»

    ТЭГИ:
    "Крылья Советов" проиграли "Ростову"

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации