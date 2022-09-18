В десятом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону встречались с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты «Ростова» первыми открыли счет уже на первой минуте встречи. С передачи Алексея Миронова гол забил Хорен Байрамян – 1:0. Через 11 минут самарской команде удалось отыграться. Сергей Пиняев красивым техничным ударом направил мяч в дальнюю девятку ворот соперника.

Во втором тайме на 65 минуте матча за попадание мяча в руку Гленну Бейлу волжанам был назначен пенальти. Дмитрий Полоз пробил и вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев почти сделал сейв, но все же пропустил. В итоге самарская команда проиграла «Ростову» со счетом 2:1.

Следующий матч «Крылья Советов» сыграют в рамках третьего тура группового этапа Кубка России в Воронеже против местного «Факела». Игра пройдет в четверг, 29 сентября, в 18:30.

Фото: сайт «Крыльев Советов»