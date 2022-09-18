Новинки российского автопрома должны встать на конвейер в 2024-2025 годах, сообщает информационный портал samara.kp.

Это будут кроссовер на платформе Vesta и отдельное семейство сегмента «В» на глобальной платформе. Российское предприятие строит достаточно амбициозные планы.

АвтоВАЗ в 2022 году планирует собрать около 140 тысяч машин. А на 2023 год акционеры ставят более масштабные задачи, они хотят произвести до 500 тысяч автомобилей.

Фото: АвтоВАЗ