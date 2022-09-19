В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства. Вы можете присылать их на электронную почту info@sgpress.ru

— Что в первую очередь необходимо знать российскому предпринимателю, привлекающему к работе иностранного гражданина?

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:

— Работодатель или заказчик работ (юридическое либо физическое лицо), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять управление по вопросам миграции в субъекте РФ о заключении и прекращении (расторжении) с данным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней. Об этом говорится в пункте 8 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющему трудовую деятельность на территории субъекта на основании патента, необходимо знать следующее:

— в течение двух месяцев со дня заключения трудового или гражданско-правового договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем надо представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в УВМ ГУ МВД России по Самарской области копию этого документа;

— патент выдается на срок от одного до 12 месяцев, срок его действия считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа;

— во избежание мошеннических действий, подделки платежных документов, выявление которых может повлечь аннулирование патента, уплачивать налог необходимо лично и не передавать деньги третьим лицам.