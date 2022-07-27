После сильного ливня, обрушившегося на наш город в понедельник, 25 июля, пришлось ждать больше суток, чтобы возобновить работы по укладке нового асфальта на отрезке улицы Советской Армии. На важном «поперечнике», соединяющем Ново-Садовую и Московское шоссе, а также выходящем на такие улицы, как Промышленности, Гагарина, Антонова-Овсеенко и Мориса Тореза, ремонт ведется на двух участках общей протяженностью около 4,5 км. Он стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

– В этом году по нацпроекту городу был выделен большой объем средств, который позволяет нам обновить не менее 35 участков дорог. Несмотря на то, что у нас спланированы графики, и каждый понимает свою ответственность за своевременное выполнение дорожного ремонта, каждый день, получая мониторинг выполненных работ, я напоминаю коллегам о том, что нельзя терять ни минуты драгоценного времени, когда погодные условия позволяют нам работать в полную силу, – подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина. – В настоящее время выполнено более 70 % работ по нацпроекту. Работы предстоит еще много – и не только в этом году. Обязательно продолжим планомерное обновление всех самарских дорог, нуждающихся в ремонте.

Как отметил директор МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, в процессе ремонта на всех его этапах ведется строжайший контроль.

– Он организован не только со стороны подрядчиков и профильного курирующего учреждения, но и общественности. Во время дождей все работы с асфальтобетонной смесью отменяются. Они не производятся, пока основание дороги не просохнет. Следим за тем, чтобы было обеспечено надлежащее качество, что обеспечит долгий срок службы обновленной проезжей части, – сказал он.

К началу этой недели дорожное полотно обновили по всей ширине дороги – на площади более 30 тысяч квадратных метров. Затем бригады трудились в районе кольцевой развязки улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.

– Есть особенности устройства покрытия на кольце. В отличие от укладки по прямому ходу, очень много перестроений техники и ручной работы, – рассказал мастер подрядной организации – ООО «НПФ «XXI Век» Сергей Алексеев. – Сначала производим укладку смеси на всех примыканиях к кольцу. Ждем, когда интенсивность трафика, включая движение общественного транспорта, снизится, и только после этого выходим на кольцевую развязку. К концу недели планируем справиться со всеми оставшимися работами.