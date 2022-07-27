На этой неделе «Рюмочка» принимает гостей из столицы. Команда бара The Bix привезет в Самару свою стилистику американских 1920-х. 30 июля в 20:00 они устроят ужин, а 31 июля в 16:00 — бранч. В этот раз гастрономическое путешествие сопроводит еще и живая музыка. Забронировать стол можно по телефону: 8-927-721-83-03.