На этой неделе «Рюмочка» принимает гостей из столицы. Команда бара The Bix привезет в Самару свою стилистику американских 1920-х. 30 июля в 20:00 они устроят ужин, а 31 июля в 16:00 — бранч. В этот раз гастрономическое путешествие сопроводит еще и живая музыка. Забронировать стол можно по телефону: 8-927-721-83-03.
Кофейня «Конфитюр» предлагает попробовать сладкие новинки. Идеальное французское пирожное — эклер. В заведении они теперь есть в трех летних вариациях — малина, маракуйя и фисташка. Цена удовольствия — всего 85 рублей за штуку.
Ресторан «Смородина» обновил свои позиции в меню для самых занятых. Теперь на обед можно заказать салат с курицей, черносливом и фундуком (180 рублей), картофельный крем-суп с подкопченным ростбифом (160 рублей), филе минтая в хрустящей панировке с тартаром (270 рублей) и цветную капусту (150 рублей). С остальными новинками знакомимся в самом заведении.
29 июля в ресторане Alfred будут угощать морскими дарами на летней веранде. В 19:00 гости смогут отведать редкие сорта рыбы — групер и рыба-попугай. Ужин на гриле скрасит аккомпанемент рояля. Столики бронируем по телефону 207-55-25.
31 июля в 17:00 шеф-кондитер ресторана «Магадан» Ксения Маткова научит вашего ребенка готовить пирожное «Муравейник». А бармены покажут, как приготовить домашний лимонад. В конце вечера маленьких поварят ждет дискотека с аниматором. Стоимость участия — 1 000 рублей. Надо заранее записаться.
4 августа в 19:00 в винотеке Hudson Wine пройдет настоящий баттл. Гости будут выбирать между испанскими и итальянскими игристыми винами. Чтобы отдать свой голос, нужно записаться по телефону 491-55-22. Стоимость участия — 2 000 рублей.
Фотографии из соцсетей заведений
Фото обложки: unsplash.com Victoria Shes
Кухмистерская
Кухмистерская
Кухмистерская
Комментарии
0 комментариев