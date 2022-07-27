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    Самарское речное пароходство «Волготанкер» выставили на продажу за 3,7 млрд рублей

    27.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Участок трассы Самара - Бугуруслан перекроют из-за аварийного состояния моста через Большой Кинель

    На торгах один лот, который включает несколько позиций. Среди них более двух млн акций «Волготанкера» (100 % уставного капитала), баржа «Бельская-60» 1978 года постройки, баржа «Бельская-67» 1980 года, судно «Волна» 1959 года, буксир-толкач «Шлюзовой-47» 1970 года, два судна «Пародатель» 1936 года, две нефтеперекачивающие станции, станция для перекачивания мазута, а также несамоходная плавмастерская.

    Информация об этом размещена на портале «Федресурс». Заявки на участие в аукционе будут принимать с 23 по 25 августа.

    ТЭГИ:
    Самарское речное пароходство «Волготанкер» выставили на продажу за 3,7 млрд рублей

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