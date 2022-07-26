Самарская область стала лидером по количеству заявок на участие в Окружном конкурсе проектов в рамках Молодежного форума ПФО iВолга-2022, который проходит в эти дни на Мастрюковской поляне. На Окружной конкурс проектов заявилось более 370 участников из разных регионов страны. В финал прошло 76 проектов.

Больше всего заявок на окружной конкурс подала Самарская область – более 50. На втором месте – Республика Марий Эл — свыше 45. Замыкает тройку лидеров заявочной кампании Саратовская область – от региона на конкурс поступило более 35 инициатив.

Окружной конкурс проводит Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Принять участие в нем могли резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет. Проекты были представлены по трем направлениям: «Этнокультурное многообразие и единство народов», «Предпринимательство и бизнес» и «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики». На реализацию своих инициатив победители смогут получить до 500 тысяч рублей.

Самым востребованным стало новое направление «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики». К нему относятся проекты, направленные на создание молодежных сообществ для решения различных социальных задач, а также на развитие и повышение качества реализации государственной молодежной политики.

«Все проекты очень перспективные, потому что ребята серьезно подошли к выявлению потребностей своих сверстников, они работают на свое поколение. Они чувствуют этот нерв, это не воздушные замки. Это действительно очень нужные и важные для сегодняшнего поколения школьников, студентов проекты. Мне кажется, что ребята, которые сегодня здесь собрались, действительно смогут очень активно и деятельно принять участие в развитии своей страны», — подчеркивает генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталья Мандрова.

Дарья Антропова – преподаватель губернского колледжа города Сызрань. Приехала на смену «Миссия добро».Перед жюри окружного конкурса проектов выступила с идеей по профориентации старшеклассников. «Мы будем записывать подкасты про профессии, на которые можно поступить в нашем городе. Хотим приглашать наставников в лице студентов или выпускников, которые будут подробно рассказывать про свои специальности и делиться опытом. Таким образом, мы будем пропагандировать профессии, чтобы абитуриенты, уже подготовленные, поступали в учебные заведения и знали, что их ждёт. Защита прошла успешно, как мне кажется. Мне задали несколько вопросов по теме проекта, и я ожидаю положительного результата.

iВолга – это про людей. Тут очень заряженные люди, которые готовы поделиться своим опытом, — это бесценно. Плюс, мне нравится образовательная программа, которая в этом году у смены «Миссия добро», она очень насыщенная», — рассказывает Дарья.

Татьяна Лазуренко из Новокуйбышевска накормила членов экспертного жюри натуральной фруктовой пастилой и фрипсами. У девушки собственное производство полезной и вкусной продукции, сейчас она мечтает его расширить. «Свою продукцию я изготавливаю дома. У меня уже есть несколько точек продажи в Новокуйбышевске, но хотелось бы выйти и на самарский рынок. Кстати, первые два предложения по поставкам в областную столицу у меня уже появились сегодня прямо здесь, на форуме», — рассказала Татьяна.

Данил Кимов приехал из Ульяновской области. «Я привез вместе со своей командой проект «Не парься». Проект является борьбой с курением среди несовершеннолетних и молодежи. iВолга – это вообще уникальное такое место, и я очень рад, что приехал сюда вместе со своей командой», — рассказывает молодой человек.

Линиза Султангужина представляет Республику Башкортостан. Ее проект – о популяризации башкирской культуры в различных регионах страны, где проживают башкиры. «Смысл проекта в том, что за один день подрастающее поколение — школьники познакомятся с культурой своего народа. Считаю, что проект сегодня очень актуален, тем более, что 2022 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России, а также соответствует государственной национальной политике страны. Поэтому надеюсь, что получу поддержку и реализую свой проект», — уверена девушка.

Имена победителей Окружного конкурса будут названы на церемонии подведения итогов молодежного форума iВолга 28 июля.

Организаторами форума выступают Правительство региона под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фотография: правительство Самарской области