Артем Балобин стал владельцем корпуса № 8. Он приобрел его за 141,7 млн рублей, пишет ИА «Волга Ньюс».

Речь идет про четырехэтажное здание 1965 года постройки площадью 32,3 тысячи квадратных метров и земельный участок под ним площадью 23 тысячи квадратных метров на второй линии Заводского шоссе.

Новый собственник корпуса № 8 владеет Санкт-Петербургским ООО «Река-С» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сейчас в стадии банкротства) и ленинградским ООО «СТО» (производство, передача и распределение пара и горячей воды).

Вместе с тем, как писала «Самарская газета», административное помещение и производственное здание в корпусе № 11 с крупногабаритным оборудованием, а также земельный участок площадью 2 040 квадратных метров ранее приобрело оренбургское ООО «Молочный продукт».