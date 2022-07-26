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    Еще один корпус СПЗ выкупил предприниматель из Кургана

    26.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Участок трассы Самара - Бугуруслан перекроют из-за аварийного состояния моста через Большой Кинель

    Артем Балобин стал владельцем корпуса № 8. Он приобрел его за 141,7 млн рублей, пишет ИА «Волга Ньюс».

    Речь идет про четырехэтажное здание 1965 года постройки площадью 32,3 тысячи квадратных метров и земельный участок под ним площадью 23 тысячи квадратных метров на второй линии Заводского шоссе.

    Новый собственник корпуса № 8 владеет Санкт-Петербургским ООО «Река-С» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сейчас в стадии банкротства) и ленинградским ООО «СТО» (производство, передача и распределение пара и горячей воды).

    Вместе с тем, как писала «Самарская газета», административное помещение и производственное здание в корпусе № 11 с крупногабаритным оборудованием, а также земельный участок площадью 2 040 квадратных метров ранее приобрело оренбургское ООО «Молочный продукт».

    ТЭГИ:
    Еще один корпус СПЗ выкупил предприниматель из Кургана

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