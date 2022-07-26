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    Ученый ТГУ создает методику прогнозирования разрушения металлов

    26.07.2022

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    Ученый ТГУ создает методику прогнозирования разрушения металлов

    Исследование младшего научного сотрудника научно-исследовательского института прогрессивных технологий Эйнара Аглетдинова поддержал Российский научный фонд, сообщается на официальном сайте Тольяттинского госуниверситета. Грант РНФ рассчитан на два года, сумма финансирования — три миллиона рублей.

    В лаборатории «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы» института давно занимаются исследованием механизмов пластической деформации и разрушения современных материалов с помощью метода акустической эмиссии.

    — Цель моей работы — найти в сигналах акустической эмиссии общие признаки и закономерности наступающего разрушения материала. Если вовремя не заметить деструктивный процесс и не принять соответствующие меры, потери от катастрофического разрушения могут быть не только экономическими, но и человеческими, — говорит Эйнар Аглетдинов. — С помощью акустической эмиссии можно отследить невидимые глазу процессы, происходящие в материале при его деформировании. Во время механических испытаний, когда мы гнем материал, растягиваем, царапаем, происходит излучение упругой энергии. Говоря простым языком, материал «кричит». Только «кричит» он в таком диапазоне, который не слышим человеческим ухом. Это очень высокие частоты.

    Зафиксировать «крики» материалов могут специальные датчики. В рамках своего исследования Эйнар Аглетдинов проведет ряд лабораторных экспериментов по механическим испытаниям металлов с одновременной записью сигналов акустической эмиссии. В качестве металлов выбраны медь, алюминий, серебро и никель. По результатам экспериментов будут получены большие массивы практически полезных данных.

    Фото: официальный сайт ТГУ

    ТЭГИ:
    Ученый ТГУ создает методику прогнозирования разрушения металлов

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