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    Магистрантка Самарского политеха стала призером конкурса инженерных проектов

    26.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Магистрантка Самарского политеха стала призером конкурса инженерных проектов

    Елизавета Маняхина, обучающаяся на факультете промышленного и гражданского строительства политеха, вошла в десятку лидеров конкурса «САПР-Перспектива – 2022» от компании «Нанософт разработка», сообщается на официальном сайте вуза.

    Участники конкурса должны были выполнить инженерный проект с применением программных продуктов nanoCAD — российской платформы для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Студенты со всей России соревновались в 16 категориях по двум направлениям: «Машиностроение и промышленное производство» и «Архитектура/Строительство/Объекты строительной инфраструктуры». Елизавета Маняхина представила свою работу в категории «Архитектура промышленных и общественных зданий».

    — За основу конкурсной идеи я взяла свою выпускную работу бакалавра. Тогда я подготовила проект концертного зала, который сейчас доработала в nanoCAD. С нуля я создала объемно-планировочные решения пятиэтажного здания с подземным этажом. Главной особенностью этого объекта являются специальные консоли вылетом четыре метра, — рассказала магистрантка.

    Магистрантка Самарского политеха стала призером конкурса инженерных проектов

    Определяя победителей, члены жюри отдавали приоритет тем, кто наиболее широко использовал средства автоматизации решений «Нанософт разработка». Проект Елизаветы Маняхиной был признан лучшим в номинации «Выбор интернет-сообщества». Кроме того, девушка выиграла в специальной номинации «Выбор экспертов учебного центра Softline».

    Фото: официальный сайт Самарского политеха

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    Магистрантка Самарского политеха стала призером конкурса инженерных проектов

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