Елизавета Маняхина, обучающаяся на факультете промышленного и гражданского строительства политеха, вошла в десятку лидеров конкурса «САПР-Перспектива – 2022» от компании «Нанософт разработка», сообщается на официальном сайте вуза.

Участники конкурса должны были выполнить инженерный проект с применением программных продуктов nanoCAD — российской платформы для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Студенты со всей России соревновались в 16 категориях по двум направлениям: «Машиностроение и промышленное производство» и «Архитектура/Строительство/Объекты строительной инфраструктуры». Елизавета Маняхина представила свою работу в категории «Архитектура промышленных и общественных зданий».

— За основу конкурсной идеи я взяла свою выпускную работу бакалавра. Тогда я подготовила проект концертного зала, который сейчас доработала в nanoCAD. С нуля я создала объемно-планировочные решения пятиэтажного здания с подземным этажом. Главной особенностью этого объекта являются специальные консоли вылетом четыре метра, — рассказала магистрантка.

Определяя победителей, члены жюри отдавали приоритет тем, кто наиболее широко использовал средства автоматизации решений «Нанософт разработка». Проект Елизаветы Маняхиной был признан лучшим в номинации «Выбор интернет-сообщества». Кроме того, девушка выиграла в специальной номинации «Выбор экспертов учебного центра Softline».

Фото: официальный сайт Самарского политеха