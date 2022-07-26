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    В Самарской области до конца года обновят около 300 лифтов

    26.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области до конца года обновят около 300 лифтов

    Такая информация прозвучала в понедельник, 25 июля, на еженедельном оперативном совещании под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова. По его словам, работы проведут на средства, полученные в виде субсидии из областного бюджета.

    Уже объявлены конкурсные процедуры. В этом году планируется заменить не менее трехсот лифтовых кабин.

    – Еще 500 кабин поступят на склады, и в первом-втором квартале будущего года они будут заменены в домах, в которых лифты служат более 25 лет. Этому мы будем уделять постоянное внимание. На протяжении трех лет в областном бюджете предусмотрены значительные средства – 1,2 млрд рублей ежегодно — на решение этой задачи, – заявил Виктор Кудряшов.

    ТЭГИ:
    В Самарской области до конца года обновят около 300 лифтов

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