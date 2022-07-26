Такая информация прозвучала в понедельник, 25 июля, на еженедельном оперативном совещании под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова. По его словам, работы проведут на средства, полученные в виде субсидии из областного бюджета.

Уже объявлены конкурсные процедуры. В этом году планируется заменить не менее трехсот лифтовых кабин.

– Еще 500 кабин поступят на склады, и в первом-втором квартале будущего года они будут заменены в домах, в которых лифты служат более 25 лет. Этому мы будем уделять постоянное внимание. На протяжении трех лет в областном бюджете предусмотрены значительные средства – 1,2 млрд рублей ежегодно — на решение этой задачи, – заявил Виктор Кудряшов.