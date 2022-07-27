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    Самарцы могут помочь в оформлении «ВолгаФеста»

    27.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарцы могут помочь в оформлении «ВолгаФеста»

    Кураторы фестиваля и организация «Вторсырье на благотворительность» объявили сбор материалов, пишет drugoigorod.ru.

    Организаторы «ВолгаФеста» просят самарцев принести ненужные вещи в экоцентры. Требуются отрезы тканей, постельное белье и одежда светлых оттенков для создания теневых навесов на пляже и развевающихся на ветру полотен. Также в планах сшить занавес, для которого понадобятся любые ткани и вещи красного, алого и пурпурного цветов.

    — Также нам пригодятся любые ленты, шерсть, бахрома и толстые веревки! А если вы бросили рыбачить, и у вас без дела лежат рыболовные сети, приносите их тоже. Увидеть новую жизнь ваших вещей можно будет на «ВолгаФесте» с 23 по 28 августа на старой набережной, — сообщают организаторы.

    Экоцентры для сдачи вещей расположены по адресам:

    • XXII Партсъезда, 40А;
    • 7-я просека, 90;
    • Галактионовская, 91.

    Ознакомиться с графиком работы необходимого экоцентра можно здесь.

    ТЭГИ:
    Самарцы могут помочь в оформлении «ВолгаФеста»

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