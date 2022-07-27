Он пройдет с 28 июля по 26 августа в шести городах трех регионов России, пишет citytraffic.ru.

Фестиваль откроют выступления Молодежного русского оркестра Поволжья, в составе которого 35 студентов и выпускников музыкальных учебных заведений Тольятти, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Санкт-Петербурга. Расписание такое:

28 и 31 июля в Тольяттинской филармонии;

30 июля в ДК Жигулевска;

4 августа в Струковском саду Самары совместно с Русским оркестром Тольяттинской филармонии;

5 августа Молодежный русский оркестр и Русский оркестр Тольяттинской филармонии в Тольяттинской филармонии;

6 августа в доме-усадьбе Ленина в Ульяновске.

Продолжат фестивальную программу концерты Молодежного симфонического оркестра Поволжья. Артисты выступят:

9, 10, 11 августа в Тольяттинской филармонии;

13 августа в Тольяттинской филармонии — гала-концерт к 20-летию Фестивального симфонического оркестра;

14 августа в Тольяттинской филармонии — концерт, посвященный памяти Владимира Неймера;

16 августа музыканты МСО Поволжья и Максим Емельянычев, клавесинист и дирижер Камерного оркестра Шотландии, выступят в Тольяттинской филармонии;

18 августа концерт Симфонический оркестра филармонии и дирижеров-стажеров МСО Поволжья в Тольяттинской филармонии;

Гала-концерт - 19 августа в Димитровграде;

Гала-концерт - 20 августа в Самарской филармонии;

Гала-концерт - 21 августа в ДК «Тольятти».

Молодежный джазовый оркестр Поволжья даст во время фестиваля «Классика Open Fest» четыре концерта:

Солисты и ансамбли выступят 19 августа в Тольяттинской филармонии;

Гала-концерт — 23 августа в Альметьевске в ДК «Нефтьче»;

Гала-концерт - 25 августа в Тольяттинской филармонии;

Выступление Молодежного джазового оркестра Поволжья, завершающее фестиваль «Классика Open Fest», - 26 августа в Струковском саду Самары.

Подробнее о фестивале можно узнать здесь.