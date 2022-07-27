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    В Самаре месяц будет идти фестиваль «Классика Open Fest»

    27.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре месяц будет идти фестиваль «Классика Open Fest»

    Он пройдет с 28 июля по 26 августа в шести городах трех регионов России, пишет citytraffic.ru.

    Фестиваль откроют выступления Молодежного русского оркестра Поволжья, в составе которого 35 студентов и выпускников музыкальных учебных заведений Тольятти, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Санкт-Петербурга. Расписание такое:

    • 28 и 31 июля в Тольяттинской филармонии; 
    • 30 июля в ДК Жигулевска; 
    • 4 августа в Струковском саду Самары совместно с Русским оркестром Тольяттинской филармонии;
    • 5 августа Молодежный русский оркестр и Русский оркестр Тольяттинской филармонии в Тольяттинской филармонии; 
    • 6 августа в доме-усадьбе Ленина в Ульяновске.

    Продолжат фестивальную программу концерты Молодежного симфонического оркестра Поволжья. Артисты выступят:

    • 9, 10, 11 августа в Тольяттинской филармонии; 
    • 13 августа в Тольяттинской филармонии — гала-концерт к 20-летию Фестивального симфонического оркестра; 
    • 14 августа в Тольяттинской филармонии — концерт, посвященный памяти Владимира Неймера; 
    • 16 августа музыканты МСО Поволжья и Максим Емельянычев, клавесинист и дирижер Камерного оркестра Шотландии, выступят в Тольяттинской филармонии; 
    • 18 августа концерт Симфонический оркестра филармонии и дирижеров-стажеров МСО Поволжья в Тольяттинской филармонии; 
    • Гала-концерт - 19 августа в Димитровграде; 
    • Гала-концерт - 20 августа в Самарской филармонии; 
    • Гала-концерт - 21 августа в ДК «Тольятти».

    Молодежный джазовый оркестр Поволжья даст во время фестиваля «Классика Open Fest» четыре концерта:

    • Солисты и ансамбли выступят 19 августа в Тольяттинской филармонии;
    • Гала-концерт — 23 августа в Альметьевске в ДК «Нефтьче»;
    • Гала-концерт - 25 августа в Тольяттинской филармонии;
    • Выступление Молодежного джазового оркестра Поволжья, завершающее фестиваль «Классика Open Fest», - 26 августа в Струковском саду Самары.

    Подробнее о фестивале можно узнать здесь.

    ТЭГИ:
    В Самаре месяц будет идти фестиваль «Классика Open Fest»

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