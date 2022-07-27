Он пройдет с 28 июля по 26 августа в шести городах трех регионов России, пишет citytraffic.ru.
Фестиваль откроют выступления Молодежного русского оркестра Поволжья, в составе которого 35 студентов и выпускников музыкальных учебных заведений Тольятти, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Санкт-Петербурга. Расписание такое:
Продолжат фестивальную программу концерты Молодежного симфонического оркестра Поволжья. Артисты выступят:
Молодежный джазовый оркестр Поволжья даст во время фестиваля «Классика Open Fest» четыре концерта:
Подробнее о фестивале можно узнать здесь.
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