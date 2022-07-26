25 июля 2022 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с исполнительным директором международной серии заплывов на открытой воде X-WATERS Маратом Богдаловым, в ходе которой обсуждалось дальнейшее развитие проекта в регионах ПФО.

В ПФО, кроме заплыва X-Waters Volga, также проводятся X-WATERS Samara 181 — заплыв протяженностью 181 км, и X-Waters Ufa 2022, маршрут которого пройдет под двумя мостами реки Белой.

Игорь Комаров отметил важность развития проекта и выразил готовность помочь в расширении его географии:

— Нам важно, чтобы в регионах как можно больше людей приобщались к здоровому образу жизни. Лично меня впечатлили масштаб и уровень организации. Как участник, я благодарен, что вы запустили этот проект и, несмотря на трудности, продолжаете его развивать.

— Волга — это наш главный старт, и мы будем его развивать. Наша цель — привлечь к участию 5 тысяч человек. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя участниками большого спортивного мероприятия. Для этого нам надо делать проекты, участием в которых люди могут гордиться, — сказал Марат Богдалов.

Напомним, накануне в рамках международной плавательной серии X-Waters Volga — 2022 состоялись 3 заплыва через Волгу на 1 км, 3 км и 5 км. В них приняли участие российские и иностранные спортсмены. Дистанцию в 5 км успешно преодолел и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Полномочный представитель отметил уникальность мероприятия:

— Само место проведения — одна из крупнейших рек мира, уровень организации заплывов — все это отличная возможность проверить себя. Я призываю всех принять участие в соревнованиях и думаю, что в следующем году снова выйду на дистанцию X-WATERS.

В заплыве на 5 километров среди женщин лучшей стала представительница Самары Дарья Крысина. Она поделилась секретом, как ей удалось победить полтысячи спортсменов:

— До старта переживала за несколько моментов: сам старт такого количества людей (заявлено было 520 пловцов) и выбор правильной траектории с учетом скорости течения и моей скорости. Первая сложность решилась просто — приехала раньше всех на старт и встала в первый ряд стартующих, что позволило мне с самого начала держаться в лидирующей группе. Вторая сложность была для меня более волнительной, я боялась неправильно выбрать ориентир на финишном отрезке и не попасть в створ. Но накануне подробно изучила маршрут с берега и определила для себя возможные ориентиры. Это позволило мне уже проплыть дистанцию практически по оптимальной траектории.

Соревнования серии X-WATERS были учреждены в России, в Нижнем Новгороде. Ежегодно стартует 25 заплывов в самых красивых и живописных водоемах России и мира. В том числе проходит этап в Самарской области — X-WATERS 181 – он состоится с 17 по 21 августа на Самарской Луке. Именно здесь, огибая природный заповедник, необходимо проплыть 100 миль по течению. На эти 100 миль (181 километр) дается 5 дней. Преодолеть дистанцию можно в составе эстафетной команды либо в одиночку. Участников каждый вечер будет ждать новый вид великолепного заповедника «Самарская Лука».

Фото: департамент информполитики губернатора