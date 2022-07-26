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    В Самаре карту болельщика можно будет получить возле стадиона

    26.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре карту болельщика можно будет получить возле стадиона

    Для того, чтобы помочь любителям футбола оформить все необходимые опции, связанные с системой FAN ID, возле стадиона «Солидарность Самара Арена» в среду, 27 июля, будут установлены выездные окна МФЦ. Накануне матча с московским «Торпедо» их общее количество будет увеличено.

    Для того, чтобы фанатам было понятно, как привязывать абонемент к карте болельщика, официальный телеграм-канал ПФК «Крылья Советов» выложил подробную инструкцию по пунктам действия: «Вам нужно зайти в раздел «карта болельщика» и нажать «добавить билеты». Выбрать позицию «абонемент» и заполнить только ОДНУ графу — номер абонемента (остальные заполнять не нужно). После этого в Госуслугах отразится qr-код, по которому вы сможете пройти на стадион в день матча».

    По этому абонементу можно будет посещать все домашние матчи самарской команды в Кубке России — в этом сезоне их будет еще как минимум три.

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    В Самаре карту болельщика можно будет получить возле стадиона

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