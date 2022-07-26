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    Для ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре и Тольятти работает бесплатное такси

    26.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Из России уходит такси Gett

    По инициативе оргкомитета «НАША ПОБЕДА» Минцифры России совместно с правительством Самарской области и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Программа будет действовать до конца 2022 года.

    Воспользоваться такси можно на территории городов Самара и Тольятти вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. В рамках программы предоставляется возможность до конца 2022 года совершить поездки на общую сумму до трех тысяч рублей.

    Обратиться за услугой смогут:

    • инвалиды Великой Отечественной войны;
    • участники Великой Отечественной войны;
    • военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;
    • лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

    Заказать такси просто: достаточно позвонить в диспетчерскую службу и назвать фамилию, имя и отчество. После проверки соответствия указанной категории оператор оформит заказ машины. На выходной день соцтакси можно заказать заранее.

    Телефоны и часы работы диспетчерских служб в рабочие дни:

    СамараПн. — Чт.: 8:30 – 17:30, Пт.: 8:30 – 16:30, тел. 8 (846) 250- 03-50 
    ТольяттиПн. — Чт.: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, Пт.: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, тел. 8 (8482) 54-36-46 (доб. 50-08)
    ТЭГИ:
    Для ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре и Тольятти работает бесплатное такси

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