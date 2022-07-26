26.07.2022
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По инициативе оргкомитета «НАША ПОБЕДА» Минцифры России совместно с правительством Самарской области и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Программа будет действовать до конца 2022 года.
Воспользоваться такси можно на территории городов Самара и Тольятти вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. В рамках программы предоставляется возможность до конца 2022 года совершить поездки на общую сумму до трех тысяч рублей.
Обратиться за услугой смогут:
Заказать такси просто: достаточно позвонить в диспетчерскую службу и назвать фамилию, имя и отчество. После проверки соответствия указанной категории оператор оформит заказ машины. На выходной день соцтакси можно заказать заранее.
Телефоны и часы работы диспетчерских служб в рабочие дни:
|Самара
|Пн. — Чт.: 8:30 – 17:30, Пт.: 8:30 – 16:30, тел. 8 (846) 250- 03-50
|Тольятти
|Пн. — Чт.: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, Пт.: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, тел. 8 (8482) 54-36-46 (доб. 50-08)
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