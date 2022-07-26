По инициативе оргкомитета «НАША ПОБЕДА» Минцифры России совместно с правительством Самарской области и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Программа будет действовать до конца 2022 года.

Воспользоваться такси можно на территории городов Самара и Тольятти вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. В рамках программы предоставляется возможность до конца 2022 года совершить поездки на общую сумму до трех тысяч рублей.

Обратиться за услугой смогут:

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

Заказать такси просто: достаточно позвонить в диспетчерскую службу и назвать фамилию, имя и отчество. После проверки соответствия указанной категории оператор оформит заказ машины. На выходной день соцтакси можно заказать заранее.

Телефоны и часы работы диспетчерских служб в рабочие дни: