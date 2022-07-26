Команда научно-производственного предприятия «АВИС» разработала уникальную систему защиты птиц от удара током на линиях электропередач. Фирма получила грант от Фонда содействия инновациям.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, устройства имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от аналогов. Это специально подобранные материалы, уникальные конструктивные решения, быстрота монтажа и высокий срок эксплуатации.

— Размер гранта в конкурсе «Коммерциализация» составил 10 млн рублей, которые будут направлены на приобретение оборудования и оснастки для производства новых видов продукции. Наш совет коллегам-предпринимателям — пробуйте, всегда есть возможность получить поддержку от фонда, — рассказал директор НПП «АВИС» Владимир Цитцер.