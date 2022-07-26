Муниципальное предприятие Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» ищет подрядчика для поставки системы видеонаблюдения для транспорта. Камеры планируют поставить на 12 составах «Татра Т3», сообщает информационный портал citytraffic со ссылкой на сайт госзакупок.

В каждый комплект должен будет войти видеорегистратор с защитой от вандалов в противовибрационном боксе, шесть видеокамер с микрофоном, монитор, жесткий диск, устройство контроля системы со световой индикацией, кабели и преобразователь напряжения. Оборудование обязательно должно быть 2022 года выпуска и иметь операционную систему типа Linux.

Победителя торгов на исполнение заказа определят 8 августа. По контракту подрядчик должен будет выполнить весь список работ за 45 календарных дней.