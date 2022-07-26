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    В Самаре приведут в порядок шесть памятников

    26.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарцам предлагают оценить качество оказания услуг в организациях культуры и искусства

    На работы планируют потратить 1,24 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

    В техзадании указано, что в порядок приведут памятники Александру Пушкину в сквере на Вилоновской, Владимиру Маяковскому в сквере на пересечении улиц Гагарина, Запорожской и проезда 9 Мая, Сергию Радонежскому и святому Алексию на набережной, Владимиру Ленину в сквер в Куйбышевском районе и монумент борцам за установление Советской власти в городе на Красноармейской, 17.

    Работы должны быть проведены за 60 дней. Заказчиком торгов выступает МБУ Самары  «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Аукцион в электронной форме пройдет 8 августа.

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    В Самаре приведут в порядок шесть памятников

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