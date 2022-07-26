На работы планируют потратить 1,24 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

В техзадании указано, что в порядок приведут памятники Александру Пушкину в сквере на Вилоновской, Владимиру Маяковскому в сквере на пересечении улиц Гагарина, Запорожской и проезда 9 Мая, Сергию Радонежскому и святому Алексию на набережной, Владимиру Ленину в сквер в Куйбышевском районе и монумент борцам за установление Советской власти в городе на Красноармейской, 17.

Работы должны быть проведены за 60 дней. Заказчиком торгов выступает МБУ Самары «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Аукцион в электронной форме пройдет 8 августа.