Представители самарского футбольного клуба были заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с игроком, но деловое предложение клуба из Сочи оказалось очень выгодно. Сумма, которую «Сочи» предложил за Коваленко, в десятки раз превышает ту, которая была заплачена за его переход в феврале этого года, сообщает официальный паблик ПФК «Крылья Советов».

С учетом позиции тренерского штаба удалось договориться о годичной аренде Коваленко. Футболиста сохранили в составе клуба до конца этого сезона.