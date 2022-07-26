    Поиск

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко переходит в «Сочи»

    26.07.2022

    50

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко переходит в «Сочи»

    Представители самарского футбольного клуба были заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с игроком, но деловое предложение клуба из Сочи оказалось очень выгодно. Сумма, которую «Сочи» предложил за Коваленко, в десятки раз превышает ту, которая была заплачена за его переход в феврале этого года, сообщает официальный паблик ПФК «Крылья Советов».

    С учетом позиции тренерского штаба удалось договориться о годичной аренде Коваленко. Футболиста сохранили в составе клуба до конца этого сезона.

    ТЭГИ:
    Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко переходит в «Сочи»

    Читайте также:

    Новости

    Увеличилось число рейсов из Самары в Турцию
    В расписании аэропорта Курумоч появилось три новых рейса в неделю до Антальи. Выполнять рейсы будет авиакомпания SouthWind Airlines с 2 […]

    Новости

    В Самаре приведут в порядок шесть памятников
    На работы планируют потратить 1,24 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. В техзадании указано, что в […]

    Новости

    В Самарской области побит рекорд 39-летней давности по количеству осадков
    В понедельник, 25 июля, в регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.  Как сообщает Приволжское УГМС, в этот день […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации