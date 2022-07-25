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    «iВолгу» закроет хип-хопер NILETTO

    25.07.2022

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    "iВолгу" закроет хип-хопер NILETTO

    На Мастрюковской поляне продолжается молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», организованный правительством Самарской области и полпредом в ПФО Игорем Комаровым при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и губернатора Дмитрия Азарова.

    Особое внимание на форуме уделено конкурсам проектов. По традиции в этом году их два:

    • Всероссийский конкурс Федерального агентства по делам молодежи для физических лиц;
    • конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.

    Всего в 2022 году на конкурс было представлено более 370 инициатив по трем направлениям: «Этнокультурное многообразие и единство народов», «Предпринимательство и бизнес» и «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики».

    Увлекательной стала и культурно-досуговая программа. Гости форума участвовали в танцевальных мастер-классах, ГТО, участвовали в турнирах по футболу, волейболу, лазали на скалодроме или пели караоке.

    В конце дня с главной сцены для участников выступают именитые артисты. Среди них и бывший участник iВолги Драгни, который стал хедлайнером в день проведения фестиваля «iВолга поколений».

    А 28 июля на Мастрюковской поляне состоится церемония торжественного закрытие форума. В этот день на «iВолге» станут известны победители грантовых конкурсов, окружного и всероссийского, а также лидеров двух форумных рейтингов активности: индивидуального и регионального.

    Финальным событием «iВолги» станет выступление российского хип-хопера, участника проекта «Песни» на телеканале ТНТ, а также «Русский ниндзя» на «Первом канале» — NILETTO.

    ТЭГИ:
    "iВолгу" закроет хип-хопер NILETTO

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