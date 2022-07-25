В Майкопе завершился турнир из серии профессиональных соревнований «Russian judo Tour-2022», пишет sovainfo.ru. В нем приняли участие 294 спортсмена из России, Беларуси и Израиля.

В весовой категории до 57 кг у женщин спортсменки из Самарской области выиграли три медали из четырех. Победила Дарья Устимова, обыгравшая в финале землячку Дарью Курбонмамадову. Третьи места заняли Любовь Тимофейчева из Тюмени и еще одна самарчанка — Дилбара Салкарбек. Также бронзовым призером в весе до 63 кг стала наша дзюдоистка Стефания Власова.

В категории свыше 78 кг финал тоже был самарским. Мария Иванова обыграла Альфию Дашкину, забрав «золото», а сопернице оставив «серебро».