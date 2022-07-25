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    Гуманитарный конвой из Самарской области прибыл в ДНР

    25.07.2022

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    Гуманитарный конвой из Самарской области прибыл в ДНР

    Еще сорок тонн гуманитарной помощи и шесть единиц автотехники доставлены в город Снежное. Вновь Самарская область отправила автоколонну гуманитарной помощи на Донбасс. Большую дружественную посылку удалось собрать путем консолидации усилий партийцев и неравнодушных самарцев. По инициативе Секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова эта гуманитарная помощь предназначена специально для жителей города Снежное в Донецкой Народной Республике.

    Гуманитарный груз жителям ДНР вместил в себя все необходимое: более 18 тонн продуктов питания, полторы тонны питьевой воды, бытовую химию, инструменты для строительных работ, медицинское оборудование для оказания неотложной помощи.

    В составе груза — компьютеры и оргтехника, которые нужны для организации рабочих мест в социальных учреждениях города. Кроме фур с товарами первой необходимости, в Снежное была отправлена строительная и дорожная техника, которая понадобится для восстановления мирной жизни, автокран, междугородние автобусы. Работу по сбору и формированию гуманитарного конвоя взяло на себя Самарское региональное отделение партии «Единая Россия».

    Гуманитарный конвой из Самарской области прибыл в ДНР

    Сегодня, 22 июня, гуманитарный груз жителям Донбасса передал глава региона, секретарь самарского реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Гутенев и Андрей Трифонов.

    Напомним, что сотрудничество между Самарской областью и городом Снежное в ДНР стало возможным благодаря решениям, принятым на федеральном уровне и в ходе визита делегации во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в Снежное в мае. Стороны заключили соглашение, по которому Самарский регион помогает городу восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу города.

    Фото: Самарская областная организация «ЕР»

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    Гуманитарный конвой из Самарской области прибыл в ДНР

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