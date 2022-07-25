В Самаре продолжается приемная кампания-2022. На сегодня в Самарский университет им. Королева подано 27 570 заявлений, сообщается на официальном сайте вуза. Эти цифры превышают данные прошлого года. Как отмечает руководитель приемной комиссии Сергей Горяинов, наибольшей популярностью пользуются направления в сфере IT, двигателестроения, авиации и космонавтики.

Общее количество бюджетных мест в этом году в Самарском университете увеличилось до 3 229. Из них 2 437 предусмотрено на бакалавриат и специалитет, 792 — на магистратуру. Абитуриентам предоставляется широкий выбор образовательных программ по 300 разным направлениям.

Фото: официальный сайт Самарского университета им. Королева