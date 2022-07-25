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    В Самарский университет подали документы 27 570 абитуриентов

    25.07.2022

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    В Самарский университет подали документы 27 570 абитуриентов

    В Самаре продолжается приемная кампания-2022. На сегодня в Самарский университет им. Королева подано 27 570 заявлений, сообщается на официальном сайте вуза. Эти цифры превышают данные прошлого года. Как отмечает руководитель приемной комиссии Сергей Горяинов, наибольшей популярностью пользуются направления в сфере IT, двигателестроения, авиации и космонавтики.

    Общее количество бюджетных мест в этом году в Самарском университете увеличилось до 3 229. Из них 2 437 предусмотрено на бакалавриат и специалитет, 792 — на магистратуру. Абитуриентам предоставляется широкий выбор образовательных программ по 300 разным направлениям.

    Фото: официальный сайт Самарского университета им. Королева

    ТЭГИ:
    В Самарский университет подали документы 27 570 абитуриентов

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