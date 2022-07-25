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    В горадминистрации обсудили мониторинг цен на продукты и ситуацию с коронавирусом

    25.07.2022

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    В горадминистрации обсудили мониторинг цен на продукты и ситуацию с коронавирусом

    В понедельник, 25 июля, в администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной.

    Как отметил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов, в течение второго квартала этого года было зафиксировано снижение цен на белокочанную капусту (65 %), поваренную пищевую соль (56 %), рыбные консервы (23 %), сахар-песок (24 %), морковь (23 %), картофель (21 %), яйца куриные (21 %).

    Также на совещании обсудили работу по развитию ярмарок на территории города. С 8 июля к ныне действующим 28 точкам на 1 240 мест прибавились три новые сезонные ярмарки на 55 торговых мест. Они располагаются в местах, где ранее были скопления несанкционированной торговли по адресам:

    • Кировский район, улица Советская, 5 (25 мест);
    • Советский район, улица Победы, 92А (15 мест);
    • Советский район, улица Гагарина, 157 (15 мест).  

    – Кроме того, нами запланирована организация ярмарок еще на четырех площадках на 60 торговых мест, открытие запланировано на август. Таким образом, мы увеличим количество торговых мест, в сравнении с началом года, на 688 единиц, – отметил Владислав Зотов.

    На совещании также обратили внимание на рост числа заболеваний коронавирусом.

    –  Мы наблюдаем увеличение числа заболевших коронавирусом. Не такой резкий, как во время пандемии, но тем не менее необходимо помнить, что болезнь никуда не ушла. Напоминаю, что в самарских поликлиниках есть достаточное количество вакцин для вакцинации и ревакцинации, – подчеркнула Елена Лапушкина.

    Фото обложки: администрация Самары

    ТЭГИ:
    В горадминистрации обсудили мониторинг цен на продукты и ситуацию с коронавирусом

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