В минувшие выходные, 22 и 23 июля, в городе закончились футбольные соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Турнир проходил среди юношей и девушек в двух возрастных категориях.

В первый раз подобные соревнования прошли в 2009 году в Железнодорожном районе, позже турнир приобрел уже общегородской масштаб, потом областной и вышел на всероссийский уровень. Главная задача этих спортивных мероприятий — приобщение подрастающего поколения к спорту, активному и здоровому образу жизни.

На 14-м розыгрыше городского турнира «Лето с футбольным мячом» за награды соревновались более 180 команд. На первом этапе определялись сильнейшие внутри своего района, а далее проходили финальные футбольные поединки на общегородском уровне.

Все победители и призеры были удостоены кубками, медалями и дипломами департамента физической культуры и спорта города. Команды, ставшие сильнейшими в своих возрастных категориях на городском уровне, теперь примут участие уже в областном этапе футбольных соревнований.

Фото: сайт администрации