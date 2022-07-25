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    В Самаре определились победители городских соревнований по футболу

    25.07.2022

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    В Самаре определились победители городских соревнований по футболу

    В минувшие выходные, 22 и 23 июля, в городе закончились футбольные соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Турнир проходил среди юношей и девушек в двух возрастных категориях.

    В первый раз подобные соревнования прошли в 2009 году в Железнодорожном районе, позже турнир приобрел уже общегородской масштаб, потом областной и вышел на всероссийский уровень. Главная задача этих спортивных мероприятий — приобщение подрастающего поколения к спорту, активному и здоровому образу жизни.

    На 14-м розыгрыше городского турнира «Лето с футбольным мячом» за награды соревновались более 180 команд. На первом этапе определялись сильнейшие внутри своего района, а далее проходили финальные футбольные поединки на общегородском уровне.

    Все победители и призеры были удостоены кубками, медалями и дипломами департамента физической культуры и спорта города. Команды, ставшие сильнейшими в своих возрастных категориях на городском уровне, теперь примут участие уже в областном этапе футбольных соревнований.

    Фото: сайт администрации

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    В Самаре определились победители городских соревнований по футболу

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