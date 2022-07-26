Банкноты планируют напечатать к концу этого года, пишет samaragis.ru, ссылаясь на «Известия». Возобновление выпуска объясняют подорожанием металла и появлением технологий, которые позволяют снизить износ купюр.

— Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30 %. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе, — рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

Выпуск десятирублевых банкнот образца 1997 года был прекращен в 2013 году, пятирублевых — в 1998-м. По словам представителя Центробанка, эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются очень редко.

При этом бумажные купюры не заменят металлические монеты номиналом 5 и 10 рублей, они будут находиться в обращении одновременно.