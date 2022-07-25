Он включает в себя этап детского Кубка России и открытый областной турнир. Соревнования проходят в шахматном клубе имени Льва Полугаевского до 29 июля, пишет sovainfo.ru.

В самарском этапе детского Кубка России участвуют 128 шахматистов из 21 региона. Они соревнуются в четырех возрастных категориях — среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.

После четвертого тура самарцы заняли места в тройке призеров. Это Елисей Беспалов, Мария Калугина, Богдан Ринкевич, Кира Мирина и Тимофей Коновалов. Успешная игра на областном этапе позволит спортсменам получить очки, чтобы отобраться в финал детского Кубка России-2022.

В открытом областном турнире за призы борются 45 шахматистов из шести регионов. После трех туров лидирует Александр Кривицкий из ХМАО-Югра. Он опережает по дополнительным показателям шахматистов из Самарской области Даниила Легошина и Тимофея Коновалова.