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    В Самаре проходит шахматный фестиваль «Жигулевские просторы»

    25.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре проходит шахматный фестиваль «Жигулевские просторы»

    Он включает в себя этап детского Кубка России и открытый областной турнир. Соревнования проходят в шахматном клубе имени Льва Полугаевского до 29 июля, пишет sovainfo.ru.

    В самарском этапе детского Кубка России участвуют 128 шахматистов из 21 региона. Они соревнуются в четырех возрастных категориях — среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.

    После четвертого тура самарцы заняли места в тройке призеров. Это Елисей Беспалов, Мария Калугина, Богдан Ринкевич, Кира Мирина и Тимофей Коновалов. Успешная игра на областном этапе позволит спортсменам получить очки, чтобы отобраться в финал детского Кубка России-2022.

    В открытом областном турнире за призы борются 45 шахматистов из шести регионов. После трех туров лидирует Александр Кривицкий из ХМАО-Югра. Он опережает по дополнительным показателям шахматистов из Самарской области Даниила Легошина и Тимофея Коновалова.

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    В Самаре проходит шахматный фестиваль «Жигулевские просторы»

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