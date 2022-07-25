    Поиск

    Елена Лапушкина проверила, как проходит обновление общественных территорий в районах Самары

    25.07.2022

    136

    Автор:

    Елена Лапушкина проверила, как проходит обновление общественных территорий в районах Самары

    Локации благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым.

    В этом году приводят в порядок скверы возле домов № 13А на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий, № 170 на улице Ташкентской, сквер имени Куйбышева, а также парки «Воронежские озера» и «Молодежный». В субботу, 23 июля, глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет процесс обновления общественных территорий.

    Первой точкой стал сквер у ЗАГСа в Красноглинском районе города, за обновление которого в прошлом году проголосовали 22 113 жителей города. Здесь ведутся работы по мощению пешеходных тротуаров, устройству газона и парковки, санитарной обрезке деревьев и озеленению, установке арт-объектов, а также обустройству лужайки для проведения свадебных церемоний. Территорию приведут в порядок к первому сентября.

    Елена Лапушкина проверила, как проходит обновление общественных территорий в районах Самары

    Первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Промышленном районе Самары выполнен на 45 %. Работы стартовали со стороны Московского шоссе – здесь возводят фонтан с фотодинамическим эффектом и переливной чашей. Строители учли все нюансы и сохранили деревья, которые высадили местные жители.

    – Рабочие ведут бетонирование чаши фонтана, его обустройство и подключение коммуникаций. Также продолжают озеленение газонов, мощение плиткой и оборудование освещения. В дальнейшем последует установка малых архитектурных форм. Территория будет готова к первому сентября, – сообщил представитель подрядной организации Евгений Фешин.

    Следующим объектом объезда стал парк «Молодежный», который в прошлом году занял первое место в рейтинговом голосовании и набрал 26 479 голосов. Здесь подходят к завершению работы по обновлению плитки на пешеходных дорожках. Также продолжается обустройство парковки, пандуса и ступеней. Кроме того, в этом году планируется сделать велодорожки, установить детские площадки с игровыми комплексами, площадку для игры в теннис, поставить новые скамейки и урны. Кроме того, появится новое освещение. Также высадят деревья, кустарники и цветы-многолетники.

    Елена Лапушкина проверила, как проходит обновление общественных территорий в районах Самары

    Елена Лапушкина проверила ход работ по благоустройству территорий в Советском и Железнодорожном районах Самары. Во дворе дома № 89 на улице Победы установили новую современную детскую площадку с резиновым покрытием и спортивную площадку, а также обновили дорожное покрытие проездов.

    Во дворах домов №№ 21,23, 27, на пересечении Чернореченской и Владимирской, обновили детскую площадку и внутриквартальные проезды.

    Завершился объезд в сквере имени Куйбышева. Его уже успели привести в порядок. В частности, здесь обновили плитку на пешеходных дорожках, уложили новый газон, сделали новое освещение, установили пешеходные ограждения, а также поставили скамейки, урны и качели.

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    Елена Лапушкина проверила, как проходит обновление общественных территорий в районах Самары

    Читайте также:

    Новости

    «iВолгу» закроет хип-хопер NILETTO
    На Мастрюковской поляне продолжается молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», организованный правительством Самарской области и полпредом в ПФО Игорем Комаровым […]

    Новости

    В Самаре определились победители городских соревнований по футболу
    В минувшие выходные, 22 и 23 июля, в городе закончились футбольные соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Турнир проходил […]

    Новости

    В Самаре 18 человек тушили горевшее здание на Арцыбушевской
    Сообщение о пожаре поступило в 11:52 понедельника, 25 июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горело неэксплуатируемое […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации