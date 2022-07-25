Локации благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым.

В этом году приводят в порядок скверы возле домов № 13А на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий, № 170 на улице Ташкентской, сквер имени Куйбышева, а также парки «Воронежские озера» и «Молодежный». В субботу, 23 июля, глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет процесс обновления общественных территорий.

Первой точкой стал сквер у ЗАГСа в Красноглинском районе города, за обновление которого в прошлом году проголосовали 22 113 жителей города. Здесь ведутся работы по мощению пешеходных тротуаров, устройству газона и парковки, санитарной обрезке деревьев и озеленению, установке арт-объектов, а также обустройству лужайки для проведения свадебных церемоний. Территорию приведут в порядок к первому сентября.

Первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Промышленном районе Самары выполнен на 45 %. Работы стартовали со стороны Московского шоссе – здесь возводят фонтан с фотодинамическим эффектом и переливной чашей. Строители учли все нюансы и сохранили деревья, которые высадили местные жители.

– Рабочие ведут бетонирование чаши фонтана, его обустройство и подключение коммуникаций. Также продолжают озеленение газонов, мощение плиткой и оборудование освещения. В дальнейшем последует установка малых архитектурных форм. Территория будет готова к первому сентября, – сообщил представитель подрядной организации Евгений Фешин.

Следующим объектом объезда стал парк «Молодежный», который в прошлом году занял первое место в рейтинговом голосовании и набрал 26 479 голосов. Здесь подходят к завершению работы по обновлению плитки на пешеходных дорожках. Также продолжается обустройство парковки, пандуса и ступеней. Кроме того, в этом году планируется сделать велодорожки, установить детские площадки с игровыми комплексами, площадку для игры в теннис, поставить новые скамейки и урны. Кроме того, появится новое освещение. Также высадят деревья, кустарники и цветы-многолетники.

Елена Лапушкина проверила ход работ по благоустройству территорий в Советском и Железнодорожном районах Самары. Во дворе дома № 89 на улице Победы установили новую современную детскую площадку с резиновым покрытием и спортивную площадку, а также обновили дорожное покрытие проездов.

Во дворах домов №№ 21,23, 27, на пересечении Чернореченской и Владимирской, обновили детскую площадку и внутриквартальные проезды.

Завершился объезд в сквере имени Куйбышева. Его уже успели привести в порядок. В частности, здесь обновили плитку на пешеходных дорожках, уложили новый газон, сделали новое освещение, установили пешеходные ограждения, а также поставили скамейки, урны и качели.

Фото: администрация Самары