24 июля 2022 года в рамках международной плавательной серии X-Waters Volga 2022 состоялись три заплыва через Волгу на один, три и пять километров. Среди участников – шесть представителей Самарской области, жители Самары и Тольятти. Дарья Крысина из столицы региона стала первой среди женщин на самой длинной дистанции. Всего в соревнованиях этого года приняли участие более 1 700 человек из 150 городов России, а также спортсмены из других государств. Дистанцию в 5 км успешно преодолел и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

— Эмоции непередаваемые и очень приятные, особенно от того, что проплыл до конца. Дистанция непростая, конечно, вода разная по температуре и переменное течение. Так что непросто было, тем более я впервые участвовал в X-WATERS. Еще впечатлило, что более тысячи человек принимают участие в этом мероприятии — одном из самых популярных водных соревнований. Запомнится, конечно, этот заплыв надолго, — поделился своими впечатлениями полномочный представитель.

Игорь Комаров отметил уникальность мероприятия:

— Само место проведения – одна из крупнейших рек мира — и уровень организации заплывов – все это отличная возможность проверить себя. Я призываю всех принять участие в соревнованиях и думаю, что в следующем году снова выйду на дистанцию X-WATERS.

По мнению полномочного представителя, чтобы успешно дебютировать в таких заплывах, надо тренироваться, верить в себя и упорно идти к цели.

Игорь Комаров также рассказал о своем отношении к спорту и активному образу жизни:

— Плавание и лыжи – это два основных вида, которые позволяют быть в хорошей форме, особенно когда много работы, совещаний, переездов. Спорт, конечно, еще учит терпению, чтобы выдерживать большие нагрузки и длинные дистанции, а еще он дает уверенность в себе, что ты можешь поставить задачу и ее выполнить.

По словам организаторов международной серии заплывов на открытой воде X-WATERS, большинство участников – непрофессиональные спортсмены, которые, даже начиная тренироваться во взрослом возрасте, меняют свой образ жизни, подают пример детям, друзьям, вливаются в мощное спортивное движение.

В числе победителей на дистанции 1 км, 3 км и 5 км среди мужчин и женщин жители Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Нижнего Новгорода, Самары, Твери, Ханты-Мансийска, Кирово-Чепецка. Дарья Крысина — единственная представительница Самары, ставшая лучшей в заплыве на 5 км. Она поделилась секретом, как ей удалось победить полтысячи спортсменов:

— До старта переживала за несколько моментов: сам старт такого количества людей (заявлено было 520 пловцов) и выбор правильной траектории, с учетом скорости течения и моей скорости. Первая сложность решилась просто — приехала раньше всех на старт и встала в первый ряд стартующих, что позволило мне с самого начала держаться в лидирующей группе. Вторая сложность была для меня более волнительной, я плохо ориентируюсь с воды, еще и зрение не 100-процентное, боялась неправильно выбрать ориентир на финишном отрезке и не попасть в створ. Поэтому накануне подробно изучила маршрут с берега и определила для себя возможные ориентиры. Это позволило мне уже проплыть дистанцию практически по оптимальной траектории. Участие в соревнования важно, чтобы оценить результат тренировок, получить порцию адреналина, выдать все, на что ты способен и оказаться среди большого количества людей, так же, как и ты, влюбленных в воду.

Напомним, соревнования серии X-WATERS были учреждены в России, в Нижнем Новгороде. Ежегодно стартует 25 заплывов в самых красивых и живописных водоемах России и мира. Заплыв через Волгу в этом году проходит в шестой раз. За все время проведения заплыва X-WATERS Volga, в нем приняли участие более 5 000 человек.

Фото: правительство Самарской области