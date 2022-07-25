Виктор и Лидия Талабаевы победили в номинации «Семья — хранитель традиций». Пара знакома еще со школьной скамьи. В августе они отметят золотую годовщину свадьбы – 50 лет, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Старший сын супругов Виталий окончил Свердловское (ныне Екатеринбургское) суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Он служил командиром парашютно-десантного взвода и участвовал в первой чеченской войне. Указом президента России в 1999 году гвардии майору Виталию Талабаеву было присвоено звание Героя РФ (посмертно), за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе.

Супруги Талабаевы являются членами общественной организации Самарской области «Герои Отечества» по работе с семьями погибших. Они активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Виктор Талабаев награжден боевым орденом «Красная Звезда», благодарностью главы региона за активную работу по патриотическому воспитанию граждан, а также дипломом лауреата XIX губернской общественной акции «Благородство».

Фото: департамент информполитики администрации губернатора



