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    РАСПОРЯЖЕНИЕ О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.10.2021 № 778 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в Самарском районе городского округа Самара» от 25.07.22 г. №РД-1170

    26.07.2022

    49

    Автор:

    Приложения

    ТЭГИ:
    РАСПОРЯЖЕНИЕ О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.10.2021 № 778 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в Самарском районе городского округа Самара» от 25.07.22 г. №РД-1170

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