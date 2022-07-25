Официальное опубликование

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара №537 от 20.07.22 г.

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара №537 от 20.07.22 […]