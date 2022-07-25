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    У самарца изъяли два гранатомета

    25.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    У самарца изъяли два гранатомета

    Сотрудникам центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из управления уголовного розыска поступила информация о хранении на территории одного из дачных участков садового товарищества оружия, сообщает информационный портал samaragis.

    Уже во время проведения обыска сотрудники полиции разобрали деревянный пол в бане на одном из частных участков и обнаружили два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22. Задержанный объяснил, что нашел их и принял решение оставить себе.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Все обстоятельства дела уточняются, расследование продолжается.

    ТЭГИ:
    У самарца изъяли два гранатомета

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