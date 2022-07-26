В театр «Лукоморье» ищут актера/актрису. В числе обязанностей — исполнение ролей в спектаклях театра, а также совершенствование своего мастерства. Требуемый опыт работы — от года до трех лет.
Контактная информация:
Лев Николаевич
8-964-976-50-80
8-964-258-58-47
lukomorye1999@gmail.ru
В библиотеку народов Поволжья ищут специалиста, который будет рассказывать о культуре народов Поволжья, их истории, традиции и быте. Требуемый опыт работы — от года до трех лет. Возможны частичная занятость и трудоустройство студентов с незаконченным высшим профессиональным образованием по профилю.
Зарплата — от 25 тысяч рублей.
Контактная информация:
Елена Головина
8-969-770-64-86
golovina_elena@csdb-samara.ru
В библиотеку народов Поволжья ищут экскурсовода. В его обязанности будут входить проведение экскурсий по постоянной экспозиции, составление текстов экскурсий, а также проведение мастер-классов. Требования: высшее образование, опыт работы в соответствующей должности от года до трех лет.
Зарплата — от 25 тысяч рублей.
Контактная информация:
Елена Головина
8-939-627-62-99
golovina_elena@csdb-samara.ru
В центр занятости населения Самары ищут специалиста, который будет оказывать услуги безработным гражданам по психологической поддержке и профессиональной ориентации. Главное требование — высшее психологическое образование.
Опыт работы не требуется. Зарплата — от 25 тысяч рублей.
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В микрорайон Южный город ищут почтальона. Он будет доставлять и вручать почтовые отправления, печатные издания, рекламные материалы и письменную корреспонденцию, пенсии и пособия, а также вести учет и документальное оформление доставки и вручения почтовых отправлений и денег. Требования: готовность к ходьбе по городу или населенному пункту, а также к работе с денежными средствами. Преимуществом станет медкнижка.
Опыт работы не требуется.
Контактная информация:
Татьяна Попова
8-969-770-99-25
tatiana_popova1@russianpost.ru
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