Почтальон

В микрорайон Южный город ищут почтальона. Он будет доставлять и вручать почтовые отправления, печатные издания, рекламные материалы и письменную корреспонденцию, пенсии и пособия, а также вести учет и документальное оформление доставки и вручения почтовых отправлений и денег. Требования: готовность к ходьбе по городу или населенному пункту, а также к работе с денежными средствами. Преимуществом станет медкнижка.



Опыт работы не требуется.

