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    В Самарской области выдали уже более 30 тысяч виртуальных рецептов

    25.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области выдали уже более 30 тысяч виртуальных рецептов

    Сервис был внедрен в работу медучреждений Самарского региона в рамках пилотного проекта. Выписка рецептов в электронном виде доступна всем врачам региона, сообщает информационный портал oboz.info.

    Электронный рецепт помогает лучше взаимодействовать между собой врачу, пациенту и фармацевту. Медикам проще будет искать информацию о состоянии здоровья и прошлых методах лечения, фармацевт лучше подберет лекарство, а пациентам это сократит время поиска лекарств — в онлайн-режиме они смогут смотреть, где в аптеках есть необходимые медикаменты.

    Сеть подключаемых к электронной базе аптек в последнее время увеличивается.

    ТЭГИ:
    В Самарской области выдали уже более 30 тысяч виртуальных рецептов

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