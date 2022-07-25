Сервис был внедрен в работу медучреждений Самарского региона в рамках пилотного проекта. Выписка рецептов в электронном виде доступна всем врачам региона, сообщает информационный портал oboz.info.

Электронный рецепт помогает лучше взаимодействовать между собой врачу, пациенту и фармацевту. Медикам проще будет искать информацию о состоянии здоровья и прошлых методах лечения, фармацевт лучше подберет лекарство, а пациентам это сократит время поиска лекарств — в онлайн-режиме они смогут смотреть, где в аптеках есть необходимые медикаменты.

Сеть подключаемых к электронной базе аптек в последнее время увеличивается.