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    Новое скоростное судно «Валдай» посадили на мель специально

    25.07.2022

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    Новое скоростное судно «Валдай» посадили на мель специально

    Водный транспорт протестировали накануне его запуска по маршруту Самара — Ширяево. Как сообщил министр туризма региона Артур Абдрашитов, в минувшие выходные экипаж «Валдая» проходил испытания, связанные с отработкой ситуации, когда судно садится на мель.

    В субботу была проведена контрольная тестовая отправка на судне перед запуском регулярных рейсов. Как ранее писала «Самарская газета», они начнутся с четверга, 28 июля.

    Фото обложки: Ирина Шабалина

    ТЭГИ:
    Новое скоростное судно «Валдай» посадили на мель специально

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