Водный транспорт протестировали накануне его запуска по маршруту Самара — Ширяево. Как сообщил министр туризма региона Артур Абдрашитов, в минувшие выходные экипаж «Валдая» проходил испытания, связанные с отработкой ситуации, когда судно садится на мель.

В субботу была проведена контрольная тестовая отправка на судне перед запуском регулярных рейсов. Как ранее писала «Самарская газета», они начнутся с четверга, 28 июля.

Фото обложки: Ирина Шабалина