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    На матч «Крыльев» с «Торпедо» можно будет купить билет за 8 рублей

    25.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На матч «Крыльев» с «Торпедо» можно будет купить билет за 8 рублей

    «Крылья Советов» приготовили для своих болельщиков отличный подарок. Билеты на матч с «Торпедо» будут продаваться по максимально низкой цене — всего 8 рублей. Такую стоимость было решено установить в честь юбилея клуба, сообщает информационный портал samara.kp.

    Игра пройдет 31 июля в 18:30. За минимальную цену места можно приобрести почти во всех секторах стадиона, кроме VIP и Hospitality. Болельщикам, купившим ранее билеты, вернут разницу в стоимости, а тем, кто покупал билеты онлайн, автоматически вернется разница в деньгах.

    ТЭГИ:
    На матч «Крыльев» с «Торпедо» можно будет купить билет за 8 рублей

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