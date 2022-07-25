«Крылья Советов» приготовили для своих болельщиков отличный подарок. Билеты на матч с «Торпедо» будут продаваться по максимально низкой цене — всего 8 рублей. Такую стоимость было решено установить в честь юбилея клуба, сообщает информационный портал samara.kp.

Игра пройдет 31 июля в 18:30. За минимальную цену места можно приобрести почти во всех секторах стадиона, кроме VIP и Hospitality. Болельщикам, купившим ранее билеты, вернут разницу в стоимости, а тем, кто покупал билеты онлайн, автоматически вернется разница в деньгах.