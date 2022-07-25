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    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 25 июля

    25.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 25 июля

    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

    Вермишель по 33,99 рубля за килограмм можно купить в «Ашане» в Советском районе.

    Белокочанную капусту по цене 19,89 рубля в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Килограмм картошки по 30,89 рубля выгодней всего брать в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Гречка стоит 99,99 рубля в ТЦ «Перекресток» в Красноглинском районе.

    Килограмм курицы в «Ленте» в Железнодорожном районе обойдется в 144,89 рубля.

    Подсолнечное масло стоит 86,99 рубля за литр в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности — 44,43 рубля за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Мука пшеничная стоит 34,18 рубля за килограмм в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Сахар-песок — 62,9 рубля за килограмм в «Ашане» в Советском районе.

    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 34,35 рубля в «Ашане» в Советском районе.

    Десяток куриных яиц стоит 39,99 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.

    ТЭГИ:
    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 25 июля

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