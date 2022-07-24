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    Самарские пловцы завоевали медали Кубка России

    24.07.2022

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    Самарские пловцы завоевали медали Кубка России

    Турнир проходит в Казани в рамках «Игр Дружбы» с участием спортсменов из нескольких стран, сообщает sovainfo.ru.

    Многократный чемпион России Александр Кудашев выиграл дистанцию 200 метров баттерфляем с результатом 1 минута 54,56 секунды и стал обладателем Кубка-2022.

    Также медаль выиграла юниорская сборная области в смешанной эстафете четыре по 100 метров вольным стилем. В составе команды плыли два воспитанника тольяттинской СШОР № 10 «Олимп» Федор Есин и Ярослав Чичайкин, а также две спортсменки из Новокуйбышевска — Арина Хитева и Ксения Ненарокова. Они финишировали через 3 минуты 36,41 секунды и опередили сборные Москвы и Кировской области. Также в заплыве участвовали сборные ЮАР, Армении, Алжира, Челябинской области и Марий Эл.

    Кроме того, тольяттинец Ярослав Чичайкин забрал «серебро» в юниорском финальном заплыве на дистанции 200 метров баттерфляем.

    Фото: федерация плавания России

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    Самарские пловцы завоевали медали Кубка России

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