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    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России

    24.07.2022

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    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России

    Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов Уфы, Тольятти, Каменск-Уральского и Шадринска, пишет sovainfo.ru.

    Из тольяттинской «Мега-Лады» за Самарскую область будут выступать Даниил Иванов, Игорь Кононов, Иван Хужин, Никита Толокнов, Игорь Сайдуллин и Андрей Анисимов. Также в список кандидатов включены тренер Олег Кургускин, механики Евгений Кургузскин и Константин Косяков.

    Фото: «Мега Лада»/vk.com

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    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России

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