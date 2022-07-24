Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов Уфы, Тольятти, Каменск-Уральского и Шадринска, пишет sovainfo.ru.

Из тольяттинской «Мега-Лады» за Самарскую область будут выступать Даниил Иванов, Игорь Кононов, Иван Хужин, Никита Толокнов, Игорь Сайдуллин и Андрей Анисимов. Также в список кандидатов включены тренер Олег Кургускин, механики Евгений Кургузскин и Константин Косяков.

Фото: «Мега Лада»/vk.com