Замеры делали в Саратовском водохранилище, пишет samara.kp.ru со ссылкой на Росгидромет. Как отмечают эксперты, для Самары это не типичная температура для середины лета. Комфортной для купания считается выше 22 градусов.

Специалисты МЧС просят самарцев следить за своим самочувствием и переохлаждением во время купания в волжской воде, а также за состоянием окружающих.

Температура воздуха в Самаре пока остается высокой, но на следующей неделе ожидается ее небольшое понижение, кратковременный дождь, высокая облачность. При грозе порывы ветра могут усиливаться.