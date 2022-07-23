    Поиск

    Елена Лапушкина встретилась с председателями МКД Октябрьского района

    23.07.2022

    349

    Автор:

    Елена Лапушкина встретилась с председателями МКД Октябрьского района

    Встреча состоялась в четверг, 21 июля, в рамках проекта «Мой дом». Об этом глава Самары сообщила в своем Telegram-канале.

    — В рамках проекта «Мой дом» мы провели объезд и встречи с жителями всех районов города. Особенно полезными эти встречи были еще и потому, что в них принимали участие представители ГЖИ, фонда капремонта, обслуживающих организаций, департаментов городской администрации. Жители могли обращаться к ним напрямую и сразу получать ответы, обмениваться контактами и вырабатывать «дорожную карту» решения своего вопроса, — написала Елена Лапушкина.

    По словам главы, ресурсные центры поддержки актива многоквартирных домов «Мой дом» работают во всех самарских районах — там жители могут получить консультации по вопросам управления МКД.

    — Вчера провели объезд и встречу с активами МКД Октябрьского района. Обсудили возможность благоустройства территории в Постниковом овраге, в районе дома 100 на Пятой просеке. Также осмотрели результаты ремонтных работ во дворе дома на Ново-Садовой, 22 — жители довольны, осталось доработать нюансы, например, перенос и обустройство контейнерной площадки, — отметила Елена Лапушкина.

    Фото: Telegram-канал Елены Лапушкиной

    ТЭГИ:
    Елена Лапушкина встретилась с председателями МКД Октябрьского района

    Читайте также:

    Новости

    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России
    Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов […]

    Новости

    Возле Самары вода в Волге прогрелась до 20,8 градусов
    Замеры делали в Саратовском водохранилище, пишет samara.kp.ru со ссылкой на Росгидромет. Как отмечают эксперты, для Самары это не типичная температура […]

    Новости

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 24 июля
    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации