Встреча состоялась в четверг, 21 июля, в рамках проекта «Мой дом». Об этом глава Самары сообщила в своем Telegram-канале.

— В рамках проекта «Мой дом» мы провели объезд и встречи с жителями всех районов города. Особенно полезными эти встречи были еще и потому, что в них принимали участие представители ГЖИ, фонда капремонта, обслуживающих организаций, департаментов городской администрации. Жители могли обращаться к ним напрямую и сразу получать ответы, обмениваться контактами и вырабатывать «дорожную карту» решения своего вопроса, — написала Елена Лапушкина.

По словам главы, ресурсные центры поддержки актива многоквартирных домов «Мой дом» работают во всех самарских районах — там жители могут получить консультации по вопросам управления МКД.

— Вчера провели объезд и встречу с активами МКД Октябрьского района. Обсудили возможность благоустройства территории в Постниковом овраге, в районе дома 100 на Пятой просеке. Также осмотрели результаты ремонтных работ во дворе дома на Ново-Садовой, 22 — жители довольны, осталось доработать нюансы, например, перенос и обустройство контейнерной площадки, — отметила Елена Лапушкина.

Фото: Telegram-канал Елены Лапушкиной