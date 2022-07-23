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    Елена Лапушкина осматривает благоустраиваемые территории

    23.07.2022

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    Елена Лапушкина осматривает благоустраиваемые территории

    В субботу, 23 июля, глава Самары Елена Лапушкина посетила объекты, которые сейчас благоустраивают в рамках программы «Комфортная городская среда», пишет samaragis.ru.

    — Объезд начала со сквера на улице Сергея Лазо в Красноглинском районе. Работы идут — обустройство пешеходных тротуаров, газона, парковки, освещения, установка арт-объектов, декоративных качелей и кресел. Сквер располагается около ЗАГСа, а значит совершенно точно будет наполнен улыбками, смехом и радостью молодоженов и их родных! Совсем скоро территория будет готова, и все жители и гости города смогут наслаждаться обновленным, красивым, удобным сквером, — написала Елена Лапушкина в своем Telegram-канале.

    Еще глава города планирует посетить сквер Воронежские озера, парк Молодежный и сквер Куйбышевский, а также несколько дворов, чтобы оценить качество выполняемых там работ.

    Фото: Telegram-канал Елены Лапушкиной

    ТЭГИ:
    Елена Лапушкина осматривает благоустраиваемые территории

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