В субботу, 23 июля, глава Самары Елена Лапушкина посетила объекты, которые сейчас благоустраивают в рамках программы «Комфортная городская среда», пишет samaragis.ru.

— Объезд начала со сквера на улице Сергея Лазо в Красноглинском районе. Работы идут — обустройство пешеходных тротуаров, газона, парковки, освещения, установка арт-объектов, декоративных качелей и кресел. Сквер располагается около ЗАГСа, а значит совершенно точно будет наполнен улыбками, смехом и радостью молодоженов и их родных! Совсем скоро территория будет готова, и все жители и гости города смогут наслаждаться обновленным, красивым, удобным сквером, — написала Елена Лапушкина в своем Telegram-канале.

Еще глава города планирует посетить сквер Воронежские озера, парк Молодежный и сквер Куйбышевский, а также несколько дворов, чтобы оценить качество выполняемых там работ.

Фото: Telegram-канал Елены Лапушкиной