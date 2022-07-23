Матч состоялся в Санкт-Петербурге, пишет samaragis.ru со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

На пятой минуте встречи за попадание мяча в руку Александру Коваленко волжанам был назначен пенальти. Удар с одиннадцатиметрового в исполнении Андрея Мостового голкипер самарцев парировал, но нападающий сам успел первым на добивании и отправил мяч в сетку — 1:0.

На 12 минуте встречи за фол Дениса Якубы на Малкоме арбитр назначил второй пенальти в ворота «Крыльев», который реализовал Далер Кузяев — 2:0. На 31 минуте встречи Андрей Мостовой оформил дубль и установил окончательный счет — 3:0.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут с московским «Торпедо» в воскресенье, 31 июля, в 18:30.