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    «Крылья Советов» уступили «Зениту»

    23.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Футболиста "Крыльев Советов" положили в больницу

    Матч состоялся в Санкт-Петербурге, пишет samaragis.ru со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

    На пятой минуте встречи за попадание мяча в руку Александру Коваленко волжанам был назначен пенальти. Удар с одиннадцатиметрового в исполнении Андрея Мостового голкипер самарцев парировал, но нападающий сам успел первым на добивании и отправил мяч в сетку — 1:0.

    На 12 минуте встречи за фол Дениса Якубы на Малкоме арбитр назначил второй пенальти в ворота «Крыльев», который реализовал Далер Кузяев — 2:0. На 31 минуте встречи Андрей Мостовой оформил дубль и установил окончательный счет — 3:0.

    Следующий матч «Крылья Советов» проведут с московским «Торпедо» в воскресенье, 31 июля, в 18:30.

    ТЭГИ:
    «Крылья Советов» уступили «Зениту»

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